Oldenburger Klinik: Ermittlungen nach Todesfällen eingestellt Stand: 06.12.2023 19:40 Uhr Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Ermittlungen zu zwei Todesfällen am Evangelischen Krankenhaus eingestellt. Es war um den Verdacht der fahrlässigen Tötung in der Neurochirurgie gegangen.

Das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin in Hannover habe gezeigt, dass es bei den betroffenen Fällen keine Behandlungsfehler gegeben habe, teilte eine Kliniksprecherin am Mittwoch mit. Anfang November war über die ungeklärten Todesfälle in der Neurochirurgie berichtet worden. Die Patientenakten waren zur Prüfung an das Institut übermittelt worden.

Klinik-Insider hatte Vorwürfe erhoben

In den Medien war ein Klinik-Insider zitiert und von angeblich desaströsen Zuständen in der Neurochirurgie des Klinikums berichtet worden. Das Evangelischen Krankenhaus vermutete damals einen ehemaligen Mitarbeiter hinter den Aussagen. Die angeblichen Missstände hatten die Vorstände des Krankenhauses, Kristina Minder und Alexander Poppinga, von Anfang an zurückgewiesen.

