Stand: 03.11.2023 16:04 Uhr Ermittlungen nach zwei Todesfällen an Oldenburger Klinik

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach zwei Todesfällen am Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte dem NDR Niedersachsen entsprechende Medienberichte über die Ermittlungen, ohne weitere Details zu nennen. Patientenakten seien an ein Institut für Rechtsmedizin übermittelt worden. Dort soll die genaue Todesursache in beiden Fällen geklärt werden, hieß es. Zuerst hatte die "Bild" in ihrer Online-Ausgabe berichtet. Das Blatt beruft sich auf Informationen eines Insiders und schreibt über angeblich desaströse Zustände in der Neurochirurgie des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg. Die Klinik will sich am späten Nachmittag in einer Pressekonferenz zu den Vorwürfen äußern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.11.2023 | 15:00 Uhr