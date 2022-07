Oldenburger Händler soll mit Corona-Testkits betrogen haben Stand: 29.07.2022 11:35 Uhr Fünf Verdächtige im Alter von 27 bis 32 Jahren sollen mit Corona-Tests betrogen haben. Der Schaden soll sich laut Staatsanwaltschaft Stuttgart auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Im Fokus stehen Händler aus Oldenburg und Bremen. Sie sollen Corona-Testkits zu stark überhöhten Preisen an mutmaßliche Betrüger im Raum Stuttgart verkauft haben. Diese wiederum sollen mehrere Testzentren betrieben und Tests abgerechnet haben, die gar nicht vorgenommen wurden.

VIDEO: Razzien gegen Testzentren in Oldenburg, Aurich und Hannover (30.03.2022) (4 Min)

Mehr als 50 Beamte im Einsatz

Am Donnerstag hatten Fahnder in Oldenburg, Bremen, Karlsruhe sowie im Raum Stuttgart Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart geleitet. Mehr als 50 Beamtinnen und Beamte waren an den Einsätzen beteiligt.

