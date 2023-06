Stand: 07.06.2023 10:36 Uhr Heideurlauber sind immer jünger dank Social Media

Die Lüneburger Heide ist mit ihrer Social Media Kampagne nach eigenen Angaben sehr erfolgreich. Sie erreiche damit eine immer jüngere Zielgruppe, so die Lüneburger Heide GmbH. Sie wirbt auf verschiedenen Plattformen für die Region. Ein Video zum Erdölmuseum in Wietze habe beispielsweise bei TikTok erstmals die Grenze von 100.000 Klicks geknackt, hieß es. Das Image der Lüneburger Heide aus der Roy Black-Zeit sei schon lange vorbei, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Durch das aktive Social Media Marketing locke man seit der Corona-Krise immer mehr junge Besucherinnen und Besucher an. Das Durchschnittsalter eines Heideurlaubers sei mittlerweile auf 41 Jahre gesunken und es würden mehr Urlaube gebucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.06.2023 | 08:30 Uhr