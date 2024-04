Niedersachsens Finanzämter sind 2023 langsamer geworden Stand: 10.04.2024 20:20 Uhr Auf ihren Steuerbescheid haben Menschen in Niedersachsen 2023 im Schnitt vier Tage länger gewartet als noch im Vorjahr. Die Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2022 dauerte 54 Tage.

Im Jahr 2022 dauerte die Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2021 in Niedersachsen noch 50 Tage. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Bund der Steuerzahler am Mittwoch veröffentlicht hat. Nur in Baden-Württemberg warteten Bürgerinnen und Bürger demnach ebenso lange auf ihren Steuerbescheid wie die Menschen in Niedersachsen.

Berliner Ämter sind am schnellsten

Am geduldigsten mussten in Niedersachsen Steuerpflichtige beim Finanzamt Hameln-Holzminden sein. Dort warteten sie 2023 im Schnitt 100 Tage. Mit durchschnittlich 36 Tagen war das Finanzamt Hannover das schnellste im Bundesland. Im Bundesvergleich sind die Finanzämter in Berlin mit im Schnitt 39 Tagen Bearbeitungszeit am schnellsten.

