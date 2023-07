Niedersachsen vererbten oder verschenkten 3,66 Milliarden Euro Stand: 14.07.2023 19:04 Uhr Menschen in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr eine steuerlich erfasste Summe von insgesamt 3,66 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Im Schnitt wurde dabei ein Wert von 212.000 Euro vererbt.

Bei den mehr als drei Milliarden Euro sind alle Freibeträge und Begünstigungen bereits abgezogen, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mitteilte. Insgesamt erfasste das Landesamt 15.339 steuerlich veranlagte Vermögensübertragungen. Das Land Niedersachsen profitiert dabei durch Steuereinnahmen in Höhe von rund 658 Millionen Euro.

Mehr als 200.000 Euro wurden durchschnittlich vererbt

Das steuerlich berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen stieg um mehr als 7 Prozent gegenüber 2021. In rund 78 Prozent der Fälle handelte es sich laut Landesamt um einen Todesfall, in rund 22 Prozent um eine Schenkung. Ein Wert von 212.000 Euro wurde dabei durchschnittlich vererbt, verschenkt wurden im Durchschnitt 332.000 Euro.

