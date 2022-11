Niedersachsen rechnet mit Steuer-Plus in Milliardenhöhe Stand: 01.11.2022 15:32 Uhr Allein 2022 nimmt Niedersachsen wohl 908 Millionen Euro mehr Steuern ein als erwartet. Laut Ministerpräsident Weil sollen die inflationsbedingten Mehreinnahmen Bürgern, Kommunen und Firmen zugutekommen.

Das Finanzministerium in Hannover teilte am Dienstag mit, dass sich im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im Mai Zuwächse in Höhe von 908 Millionen Euro in diesem Jahr und 579 Millionen Euro im Jahr 2023 ergeben. "Die prognostizierten Steuermehreinnahmen ermöglichen es uns, Bürgerinnen und Bürger, die niedersächsischen Unternehmen sowie die Kommunen dort zu unterstützen, wo die Entlastungsmaßnahmen des Bundes nicht ausreichen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Es sei selbstverständlich, dass die inflationsbedingten Mehreinnahmen den Menschen im Land zurückgegeben würden.

VIDEO: Höhere Steuereinnahmen durch Inflation (1 Min)

Steuerschätzung wird von Risiken begleitet

Der noch amtierende Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sagte jedoch, ob die prognostizierten Mehreinnahmen tatsächlich fließen würden, sei abhängig vom realen Verlauf der wirtschaftlichen sowie der geo- und geldpolitischen Entwicklung. Die positive Steuerschätzung werde begleitet von Risiken in Form einer Energie-Mangellage, einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung, hieß es aus dem Ministerium.

