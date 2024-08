Niedersachsen pendeln überdurchschnittlich weit Stand: 22.08.2024 13:35 Uhr Der durchschnittliche einfache Arbeitsweg in Niedersachsen ist laut einer Studie gut 19 Kilometer lang und liegt damit zwei Kilometer über dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie hervor.

von Katharina Seiler

Wer im Landkreis Cuxhaven lebt, pendelt laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) durchschnittlich 26 Kilometer zur Arbeit. Weite Arbeitswege von rund 25 Kilometern haben in Niedersachsen außerdem Menschen aus den Landkreisen Rotenburg, Stade, Harburg, Lüneburg, Uelzen, und Lüchow-Dannenberg. Die Anziehungspunkte sind die großen Städte, wo es die meisten Jobs gibt. Also wer im Landkreis Cuxhaven lebt, den zieht es nach Bremen. Von Stade, Harburg und Lüneburg geht es nach Hamburg und aus Lüchow-Dannenberg nach Wolfsburg. So zeigen es die Pendlerströme, die in der Studie des Bundesinstitutes für Raumforschung abgebildet sind. Aber auch zwischen den großen Städten Bremen, Hamburg und Hannover selbst, gibt es starke Pendlerströme.

Zahl der Pendlerinnen und Pendler steigt an

Insgesamt ist laut der Studie die Zahl der Pendlerinnen und Pendler in Deutschland gestiegen. Der Anteil bleibt demnach mit knapp 60 Prozent aber weitgehend stabil, weil auch die Zahl der Beschäftigten gestiegen ist. Für das BBSR gilt als Pendler, wer in einer anderen Gemeinde arbeitet als er lebt. In der Studie des BBSR ist nicht erfasst, ob die Strecke mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird und ob täglich zur Arbeit gependelt oder vielleicht im Homeoffice gearbeitet wird. Homeoffice, so die Macher der Studie, sei jedoch in jedem Fall eine gute Möglichkeit, den Pendler-Verkehr zu reduzieren.

