Niedersachsen: Zahl der Erstklässler deutlich gestiegen

Stand: 11.11.2022 11:59 Uhr

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Erstklässler im Schuljahr 2022/23 so stark gestiegen wie in Niedersachsen. Das geht aus Daten des Statistische Bundesamts in Wiesbaden hervor.