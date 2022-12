Niedersachsen: Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist hoch Stand: 06.12.2022 10:59 Uhr Es sind noch rund zweieinhalb Wochen bis Weihnachten. Für viele Menschen gehört der Weihnachtsbaum zum traditionellen Fest. Der Verkauf läuft in Niedersachsen bereits jetzt auf Hochtouren.

Rund viereinhalb Millionen Tannenbäume werden in diesem Jahr angeboten, so der Branchenverband in Niedersachsen. Davon sind bereits um die 15 Prozent verkauft - sprich etwa 675.000. Die Menschen würden ihren Baum immer früher kaufen, so ein Sprecher.

Manch einer benötigt zwei Weihnachtsbäume

Manche Menschen brauchen sogar mehrere Bäume. Wer seinen Weihnachtsbaum bereits zum Beginn der Adventszeit gekauft und aufgestellt hat, muss ihn gut pflegen - oder sich einfach einen zweiten für die eigentlichen Weihnachtstage besorgen. Das scheint tatsächlich nicht ungewöhnlich zu sein.

Nachhaltige Alternativen für Weihnachten

Wirklich nachhaltig dürfte das aber nicht sein. "Rund 90 Prozent aller Weihnachtsbäume kommen mittlerweile aus eigens dafür angelegten, landwirtschaftlich bewirtschafteten Weihnachtsbaumkulturen", so Michael Rudolf, regionaler Sprecher der Landesforsten für Süd-Niedersachsen.

Doch mancherorts gebe es junge Tannen direkt aus dem Wald. Sie seien ein Nebenprodukt der Forstwirtschaft, erläuterte Rudolph. Durch ihr Fällen bekämen die verbleibenden Bäume mehr Licht und Platz. Auch ein Weihnachtsbaum im Topf ist eine Alternative. Nach den Festtagen lässt der sich im Garten einpflanzen.

