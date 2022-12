Lange Adventszeit - Manche brauchen zwei Weihnachtsbäume Stand: 04.12.2022 11:19 Uhr Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist bereits hoch: Von 27 Millionen Naturweihnachtsbäumen aus Deutschland sind nach Angaben der Erzeuger schon 15 Prozent verkauft worden.

Das gelte auch für Niedersachsen, sagt der Vorstandschef des Landesverbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger, Bernd Oelkers. Rund 4,5 Millionen Bäume werden seinen Angaben nach in diesem Jahr in Niedersachsen erzeugt - 15 Prozent davon wurden bereits an den Mann und die Frau gebracht. Erstaunlich viele, so Oelkers. Und das, obwohl die Adventszeit in diesem Jahr besonders lang ist und die Bäume daher gut gepflegt werden müssen.

Zum Fest kommt der Zweitbaum

28 Tage dauert die Adventszeit in diesem Jahr: vom 27. November bis Heiligabend. Weil manch ein Haushalt dadurch in Lagerungsnot gerate, hätten einige seiner Kundinnen und Kunden eine Idee, berichtet Oelkers: Sie besorgen einen Baum gleich für den Beginn der Adventszeit - und einen weiteren für Weihnachten selbst. So sei der Baum für das Fest frisch und gut gepflegt.

400 Weihnachtsbaum-Erzeuger in Niedersachsen

Auch wenn das Geschäft schon jetzt gut läuft - der Höhepunkt steht vermutlich erst noch bevor. "In den letzten Jahren war es etwa der dritte Advent, wo der Run am größten war", so Oelkers. Dann würden allein am Wochenende bis zu 30 Prozent der Bäume verkauft. Er habe den Eindruck, dass durch die Pandemie viele Familien großen Wert auf die Weihnachtsstimmung und das gemeinsame Feiern legen. Diese Nachfrage wollten in Niedersachsen rund 400 Betriebe mit insgesamt 4.000 bis 5.000 Hektar bepflanzter Fläche befriedigen.

