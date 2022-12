Niedersachsen: Mehr Unterricht in Mathe und Deutsch

Stand: 07.12.2022 11:54 Uhr

Niedersachsen schneidet im Ländervergleich bei der Bildung nur mittelmäßig ab. Kultusministerin Hamburg (Grüne) will deshalb mehr Fachunterricht in Mathe und Deutsch an den Schulen anbieten.