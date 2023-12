Niederländisches Team bezieht Fußball-EM-Quartier in Wolfsburg Stand: 13.12.2023 14:40 Uhr Die niederländische Nationalmannschaft wird während der Fußball-EM 2024 in der Autostadt in Wolfsburg wohnen. Zwei Spieler kehren so an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Das Training findet ebenfalls in der Autostadt statt - im AOK Stadion, welches Heimstätte der Frauen des Vfl Wolfsburg ist. Das gab der niederländische Verband (KNVB) am Mittwoch bekannt. "Die Kombination aus Hotel und Trainingsmöglichkeiten erfüllt unsere Wünsche perfekt", sagte Trainer Ronald Koeman. Die Trainingsanlage des Vfl Wolfsburg erfülle alle modernen Anforderungen. Mit den Spielern Wout Weghorst und Micky van de Ven kehren zudem zwei Ex-Wolfsburger zu ihren ehemaligen Spielstätten zurück.

Wolfsburger Quartier hat ideale Lage fürs Turnier

Das Oranje-Team wird am 16. Juni gegen den Playoff-Sieger A in Hamburg antreten. Vier Tage später spielt die Mannschaft in Leipzig gegen Frankreich. In Berlin steht am letzten Gruppenspieltag das Duell gegen Österreich an. Vom EM-Quartier in Wolfsburg aus sind die drei Spielorte gut zu erreichen.

Auch Türkei trainiert in Niedersachsen

Neben den Niederländern bezieht ein weiteres internationales Team ein EM-Quartier in Niedersachsen: Die türkische Nationalmannschaft wird während des Turniers in Barsinghausen bei Hannover wohnen. Die Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland beginnt am 14. Juni. Das Finale findet einen Monat später am 14. Juli statt.

