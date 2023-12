Fußball-EM 2024: Türkei soll EM-Feeling nach Niedersachsen bringen Stand: 11.12.2023 10:32 Uhr Bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland ist Niedersachsen nicht als Spielort vertreten - wohl aber als Gastgeber: Die türkische Nationalmannschaft wird ihr EM-Quartier in Barsinghausen aufschlagen.

Das Team werde während der Europameisterschaft im kommenden Jahr im Sporthotel Fuchsbachtal in der Region Hannover unterkommen - und so laut Niedersächsischem Fußballverband (NFV) für "EM-Feeling in Niedersachsen" sorgen. Eine türkische Delegation habe sich bei mehreren Besuchen in den vergangenen Tagen von der Qualität des zur Sportschule in Barsinghausen gehörenden Hotels überzeugt. Zur Verfügung stehen dort unter anderem fünf Rasenplätze.

Barsinghausen zum dritten Mal Gastgeber

"Wir freuen uns, nach Mexiko beim Confed-Cup 2005 und Polen bei der WM 2006 nun erneut Basislager bei einem Endrunden-Turnier im eigenen Land zu sein", sagte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert. In der Gruppe F trifft die Türkei auf Tschechien, Portugal und den Sieger des Play-off-Pfads C. Das Team von Trainer Vincenzo Montella hatte sich als Sieger der Gruppe D vor dem WM-Dritten Kroatien qualifiziert. Aktuell wird die Türkei auf der Weltrangliste auf Position 37 geführt. Mitte November hatte die Türkei bei einem Freundschaftsspiel in Berlin Deutschland mit 3:2 besiegt.

