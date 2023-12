Neuer Feiertag für Niedersachsen? Land prüft, Wirtschaft warnt Stand: 08.12.2023 09:31 Uhr Die rot-grüne Landesregierung führt Gespräche über einen zusätzlichen Feiertag. Niedersachsen sei im Bundesvergleich eines der Schlusslichter - das soll sich ändern, so Grünen-Fraktionschef Detlef Schulz-Hendel.

Beide Parteien hatten in ihrem Koalitionsvertrag im November 2022 angekündigt, die Einführung eines weiteren Feiertags zu prüfen. Die Grünen bekräftigen dies: "Unser Ziel ist es, dass wir noch in dieser Legislaturperiode zu einem Ergebnis kommen und einen weiteren Feiertag einführen", sagte Schulz-Hendel. Bei der SPD klingt das etwas zurückhaltender. "Wir wollen Gespräche mit gesellschaftlichen Akteuren führen und prüfen, ob wir einen weiteren weltlichen, gesetzlichen Feiertag einführen", sagte SPD-Fraktionschef Grant Hendrik Tonne.

Weiterer Feiertag für Niedersachsen? Drei mögliche Tage

Offen ist in der Debatte, welcher Termin für einen möglichen weiteren Feiertag in Frage kommt. Für geeignet halten SPD und Grüne den Internationalen Weltfrauentag am 8. März sowie den Tag der Befreiung Deutschlands von der Nazi-Herrschaft am 8. Mai. Grünen-Chef Schulz-Hendel bringt als dritte Option nun auch den Europa-Tag am 9. Mai ins Gespräch.

Arbeitgeberverband nennt Vorschlag "völlig wirklichkeitsfremd"

Gewerkschaften wie der DGB unterstützen die Idee - es gibt aber auch Kritik - insbesondere aus der Wirtschaft. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall, hält die Idee für "völlig wirklichkeitsfremd". Um die enormen Staatsausgaben zu finanzieren, bräuchte es in diesen Zeiten eigentlich ein Mehr an Arbeitszeit, betont er. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände (UVN), ordnet die Idee als Aprilscherz ein. Rechnerisch werde an jedem Werktag in Niedersachsen mehr als eine Milliarde Euro erwirtschaftet. "Was davon nicht an anderen Tagen nachgeholt wird, geht an Wirtschaftsleistung verloren."

Reformationstag seit 2018 Feiertag

Bislang haben Niedersachsen und andere norddeutsche Bundesländer zehn arbeitsfreie Feiertage - zwei weniger als beispielsweise Bayern und Baden-Württemberg. In Niedersachsen und anderen norddeutschen Ländern war erst 2018 der Reformationstag am 31. Oktober als gesetzlicher Feiertag eingeführt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.12.2023 | 08:00 Uhr