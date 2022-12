Weiterer Feiertag in Niedersachsen? Skepsis auf vielen Seiten Stand: 28.12.2022 14:55 Uhr Laut Koalitionsvertrag will Niedersachsens Landesregierung einen elften Feiertag prüfen. Nach einem Zeitungsbericht ist darüber nun eine Diskussion entfacht. Unternehmen sprechen sich dagegen aus.

Christoph Meinecke, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, spricht angesichts der Inflation von einer absurden Diskussion und warnt vor den wirtschaftlichen Folgen für das Land. Durch so einen Feiertag würden mindestens 500 Millionen Euro an Wertschöpfung verloren gehen, so Meinecke. Ein Mitglied der Landtagsfraktion hatte gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch) den weiteren Feiertag angeregt - der aber so schnell ohnehin nicht kommen wird. Ein zusätzlicher Feiertag sei in der Landesregierung aktuell kein Thema, so eine Sprecherin der Staatskanzlei. Rot-Grün hat ihn zwar im Koalitionsvertrag als Prüfauftrag stehen. Davon gebe es aber viele. Im Moment sei es wichtiger, die aktuellen Krisen zu bewältigen.

"Debatte zur falschen Zeit"

Kerstin Gäfgen-Track, Oberlandeskirchenrätin in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, sieht es ähnlich. Es gebe viele Probleme: die steigenden Flüchtlingszahlen, den Ukraine-Krieg oder auch den massiven Personalmangel in allen sozialen Berufen. Da komme eine Debatte über einen zusätzlichen Feiertag zur falschen Zeit.

Reformationstag seit 2018 Feiertag

Bislang haben Niedersachsen und andere norddeutsche Bundesländer zehn arbeitsfreie Feiertage - zwei weniger als beispielsweise Bayern und Baden-Württemberg. In Niedersachsen und anderen norddeutschen Ländern war erst 2018 der Reformationstag am 31. Oktober als gesetzlicher Feiertag eingeführt worden.

