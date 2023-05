Nach Unwettern: Vollgelaufene Keller, Unfälle, gesperrte Straßen Stand: 23.05.2023 11:12 Uhr Die Unwetter im Norden haben in Niedersachsen einiges an Schäden angerichtet. Schwere Regenfälle überschwemmten Straßen, Keller und sorgten für Unfälle. Gewitter und Starkregen sollen nun abziehen.

In Thal bei Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) wälzte sich ein Sturzbach durch den Ort. Von den umliegenden Ackerflächen hatten die Niederschläge viel Erde mitgenommen. Bis zu einen Meter hoch sei das Wasser durch den Ort geflossen, sagte Thals Bürgermeister Werner Ritterbusch. Keller seien überflutet worden, der Schlamm in einige Häuser eingedrungen. Bei zwei stark betroffenen Häusern müsse geprüft werden, ob Einsturzgefahr bestehe.

Schäden an Landstraße und Bahnstrecke

Auch die S-Bahn-Strecke von Bad Pyrmont nach Hameln war betroffen: Wassermassen hatten ein Stück des Bahndammes weggerissen, weshalb die Strecke zeitweise gesperrt war. Derzeit ist sie nur eingleisig befahrbar. Schäden gibt es ebenfalls an der Landstraße zwischen Thal und Bad Pyrmont. Halbseitig ist die Straße in beide Richtungen wieder befahrbar.

Schlammlawine begrub Bundesstraße unter sich

Das Unwetter hatte auch im Landkreis Holzminden für Beeinträchtigungen gesorgt: Eine Schlammlawine begrub Teile einer Bundesstraße unter sich. Die B64 zwischen Negenborn und Eschershausen ist deswegen in beide Richtungen gesperrt. Starkregen hat die Straße zudem offenbar auch unterspült. Die Bundesstraße war nach sieben Jahren Bauzeit erst Mitte April eröffnet worden.

Unfall auf A1 bei Starkregen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen (Landkreis Rotenburg-Wümme) und Elsdorf wurden zwei junge Männer verletzt. Der 20-jährige Autofahrer hatte bei Starkregen die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer kamen leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Unwetter: Elf Einsätze der Feuerwehr in Goslar

Weniger drastisch wüteten die Unwetter in Steinhorst und Wahrenholz (beide Landkreis Gifhorn). Dort mussten aber immerhin noch fünf Keller ausgepumpt werden, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. In Ischenrode (Landkreis Göttingen) hatte der Starkregen ebenfalls eine Straße überflutet. Und in Goslar rückte die Feuerwehr zu elf Einsätzen aus - wegen vollgelaufener Gullys und Keller. Außerdem stand ein Dachstuhl nach einem Blitzeinschlag in Flammen.

Gewitter und Starkregen sollen abziehen

Gewitter und Starkregen sollen am Vormittag in Niedersachsen abziehen. Das ist auch für Schleswig-Holstein und Hamburg angekündigt. Vor allem in der Osthälfte von Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des DWD noch örtlich Gewitter oder kräftige Schauer möglich, die aber bis zum Abend nach Osten hin abziehen sollen.

DWD: Warnungen für ganz Norddeutschland

Für das unbeständige Wetter nach dem sommerlichen Wochenende sorgte Tief "David". Der DWD hatte für ganz Norddeutschland mehrfach Unwetterwarnungen veröffentlicht. Auf unserer Norddeutschlandkarte finden Sie die jeweils aktuellen Unwetterwarnungen - und in der Niedersachsen App unter "Menü" und "Wetter".

