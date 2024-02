Nach Tod Nawalnys: Demonstrationen in Niedersachsen und Bremen Stand: 17.02.2024 14:54 Uhr Nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny wollen Menschen heute mit Demonstrationen ein Zeichen setzen. Kundgebungen finden in Hannover und Bremen statt.

Die Menschen protestieren heute gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seine Regierung, wie es von der Kampagne FreeNavalny in Deutschland hieß. In Bremen sollte am Mittag eine Kundgebung auf dem Marktplatz stattfinden. Dort hatte die Polizei im Vorfeld mit rund 30 Teilnehmenden gerechnet. In Hannover wird ebenfalls demonstriert - dort soll es um 17 Uhr am Kröpcke los gehen. Die Veranstalterin der Aktion zu Nawalnys Tod meldete hier eine niedrige zweistellige Teilnehmerzahl an.

Nach Tod Nawalnys: Demonstrationen auch in anderen Städten

Schon kurz nach der Nachricht zum Tod Nawalnys im russischen Straflager am Freitag hatten viele Hundert Menschen in Berlin und anderen Städten demonstriert. Am Sonntag soll die größte Demonstration vor der russischen Botschaft in Berlin stattfinden. Nawalny war nach russischen Behördenangaben bei einem Hofgang im Straflager bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen und gestorben.

