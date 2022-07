Nach Streiks: Brauerei-Belegschaften bekommen mehr Geld Stand: 18.07.2022 18:51 Uhr Die Mitarbeiter von drei Brauereien bekommen mehr Lohn. Die Gewerkschaften erzielten einen Tarifabschluss für das Einbecker Brauhaus, für Wolters in Braunschweig und die Privatbrauerei in Wittingen.

Es gibt mehr Lohn für die Angestellten in den Brauereien in Niedersachsen. Die Gewerkschaft Nahrungsmittel-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände haben nach Streiks einen Tarifabschluss erzielt. 110 Euro mehr im Monat gibt es brutto. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 150 Euro und eine Erholungsbeihilfe.

VIDEO: Tag des Bieres: Wie geht es den Brauereien? (06.08.2021) (3 Min)

An allen drei Standorten hatten die Mitarbeiter gestreikt

Dieser Abschluss gilt für die rund 350 Beschäftigten bei Wolters in Braunschweig, in der Privatbrauerei in Wittingen und im Einbecker Brauhaus. An allen drei Standorten war für mehr Lohn gestreikt worden. Gewerkschaftssekretär Finn Petersen ist sich sicher: Ohne Warnstreik gäbe es jetzt immer noch keinen Kompromiss.

Weitere Informationen Warnstreiks bei Brauereien in Niedersachsen Die NGG fordert für die Mitarbeitenden von Wolters, Privatbrauerei Wittingen und Einbecker Pilsener mehr Lohn. (01.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.07.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften