Nach Ausbruch: Maßregelvollzug Moringen will sicherer werden Stand: 10.07.2023 14:58 Uhr Der Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) soll nach dem Ausbruch eines Straftäters im Juni besser gesichert werden. Wie der 33-Jährige fliehen konnte, ist inzwischen weitgehend geklärt.

Allerdings werden darüber keine Details bekanntgegeben, damit es keine Nachahmer gibt, wie das zuständige Sozialministerium am Montag mitteilte. Im Moment untersuchen die Ermittler noch, wie es genau zur Flucht kommen konnte. Dazu gehöre die Klärung von Fragen wie denen, ob der 33-Jährige ein Werkzeug benutzt oder einfach sein Essensbesteck einbehalten und zweckentfremdet habe. So soll festgestellt werden, welche baulichen und technischen Veränderungen notwendig sind, damit der Maßregelvollzug in Moringen künftig sicherer wird. Zurzeit würden verschiedene Maßnahmen geprüft und gegeneinander abgewogen, hieß es. Zum Beispiel könnten Fenstergriffe in den Zellen abmontiert werden. Details möchte das Ministerium nicht offenlegen.

Straftäter war bereits aus anderer Einrichtung geflohen

Nach dem entflohenen 33-jährigen Straftäter wird weiterhin gefahndet. Laut Sozialministerium war der Mann aktiv aus dem geschlossenen Bereich der Einrichtung entwichen. Die genauen Umstände der Flucht würden derzeit untersucht, hieß es. Der Mann war nach Moringen verlegt worden, nachdem ihm im vergangenen Jahr bereits die Flucht aus einer weniger gesicherten Einrichtung eines Maßregelvollzugs gelungen war. Bereits in den Jahren 2016, 2020 und 2022 war es zu Ausbrüchen aus dem Maßregelvollzug im Landkreis Northeim gekommen.

