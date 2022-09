Aus Maßregelvollzug geflohener Straftäter wieder festgenommen Stand: 10.09.2022 09:38 Uhr Knapp zwei Tage nach seinem Verschwinden hat die Polizei hat einen flüchtigen Strafgefangenen gefasst. Der 53-Jährige wurde am frühen Sonnabendmorgen in Celle festgenommen.

Er habe bei der Verhaftung keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Donnerstagnachmittag nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in den Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) zurückgekehrt. Das LKA Niedersachsen hatte daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. In Folge dieser konnte der 53-Jährige mit Hilfe von Hinweisen aus den sozialen Medien wieder aufgespürt werden.

