Nach Angriff auf SPD-Wahlkämpfer: Durchsuchungen in Niedersachsen Stand: 27.12.2024 15:49 Uhr Nach dem Angriff mutmaßlich Rechtsradikaler auf SPD-Wahlkämpfer und Polizisten Mitte Dezember in Berlin, sind der Polizei zufolge am Freitag zehn Wohnanschriften in Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht worden.

Um gegen die Beschuldigten vorzugehen, seien am Freitag rund 110 Polizeikräfte im Einsatz gewesen. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen habe in Sachsen-Anhalt gelegen, aber auch in Wolfsburg seien Wohnanschriften durchsucht worden, wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mobile Endgeräte, digitale Speichermedien, mutmaßliche Tatbekleidung, Vermummungsutensilien, Schlagwerkzeuge, Messer sowie rechtes Propagandamaterial gefunden und beschlagnahmt.

Ermittlungen gegen acht Tatverdächtige

Inzwischen werde laut Polizei gegenacht Tatverdächtige ermittelt. Darunter sieben Jugendliche und junge Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren - sowie eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren. Drei der Beschuldigten befinden sich seit dem 15. Dezember in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei stehen alle im Verdacht, Mitglieder der politisch rechtsmotivierten Jugendorganisation "Deutsche Jugend zuerst" zu sein.

Attacke an SPD-Infostand in Berlin

Bei der Attacke am 14. Dezember am Berliner S-Bahnhof Lichterfelde-Ost in Steglitz-Zehlendorf waren nach Polizeiangaben zwei SPD-Politiker an einem Info-Stand angegriffen worden. Auch einschreitende Polizisten wurden attackiert. Einer der SPD-Wahlkämpfer und zwei Polizisten mussten daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.

