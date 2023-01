NS-Gedenkstätten in Niedersachsen verzeichnen mehr Besucher

Stand: 22.01.2023 14:32 Uhr

Die Gedenkstätten an die Opfer der NS-Zeit in Niedersachsen werden wieder besser besucht. In Bergen-Belsen kamen 2022 knapp 200.000 Gäste. Corona-bedingt waren die Zahlen 2020 und 2021 eingebrochen.