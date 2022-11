Stand: 30.11.2022 10:05 Uhr 70 Jahre Gedenkstätte Bergen-Belsen: Sonderausstellung eröffnet

In der Gedenkstätte Bergen-Belsen eröffnet heute um 15 Uhr eine Sonderausstellung zum 70-jährigen Bestehen. Am 30. November 1952 wurde der Gedenkort in der Südheide auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslager eingeweiht. Erste Zeichen der Erinnerung hatten Überlebende des Lagers bereits kurz nach der Befreiung des Lagers errichtet. Wenige Monate später erteilten die Briten die Anweisung, eine Gedenkstätte einzurichten. Die Sonderausstellung informiert über wichtige Stationen in der Geschichte - von einem Ort, den weite Teile der Gesellschaft verdrängten, bis hin zu einer staatlich geförderten Institution.

