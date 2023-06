Moorbrand im Naturschutzgebiet: Feuerwehr kontrolliert Glutnester Stand: 09.06.2023 22:09 Uhr Der Brand im Naturschutzgebiet Molberger Dose beim Molbergener Ortsteil Emke ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Der Einsatz soll bis Samstagfrüh andauern.

Die Flammen seien zwar gelöscht, es gebe aber noch Glutnester, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend. Deshalb wurden Nachtwachen vorbereitet. Der Einsatz daure vermutlich noch bis in die frühen Morgenstunden, so der Sprecher. Verletzt wurde bislang niemand. Die Brandfläche betrug den Angaben zufolge rund 16 Hektar. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Molberger Dose: Schwierigkeiten bei Löscharbeiten

Das Gelände war laut Feuerwehr schwer zugänglich und unübersichtlich. Deshalb war zunächst unklar, wo es genau gebrannt hatte. Ein Feuerwehrflugzeug aus Hannover und zahlreiche Drohnen lokalisierten den genauen Brandort. Weil es keine Wege gibt, waren Feuerwehrwagen nicht voran gekommen. Einsatzkräfte mussten zu Fuß zu den Brandorten. Stellenweise hätten sie Material wie Pumpen und Schläuche mehrere hundert Meter schleppen müssen, hieß es. Um Löschwasser heranzuschaffen, wurden über mehrere Kilometer Länge Schläuche verlegt.

