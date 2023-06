Stand: 06.06.2023 09:27 Uhr Feuerwehr löscht Moorbrand im Landkreis Diepholz

In Ehrenburg (Landkreis Diepholz) hat es am Montagabend in einem Moor gebrannt. Das Feuer erstreckte sich auf einer Fläche von etwa 50 mal 80 Metern, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr sei rasch vor Ort gewesen und habe den größten Teil des Brandes schnell gelöscht. Anschließend habe es Nachlöscharbeiten gegeben. Bis zur späten Nachtstunde sei Brandwache gehalten worden, um sicherzugehen, dass keine Glutnester übriggeblieben seien. Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt, so die Polizei.

VIDEO: Ehrenburg: 4.000 Quadratmeter Moor brennen (1 Min)

