Glutnester sind aus: Moorbrand in Molbergen gelöscht Stand: 10.06.2023 15:33 Uhr Der Moorbrand im Landkreis Cloppenburg ist gelöscht. Am Samstagmorgen waren Feuerwehrleute noch als Brandwache und zum Löschen letzter Glutnester vor Ort in Molbergen.

Das Feuer war am Freitagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in der Molberger Dose ausgebrochen - einem schwer zugänglichen Moorgebiet. Der Brand breitete sich in dem Naturschutzgebiet schnell auf einer Fläche von rund 16 Hektar aus. Zehn Feuerwehren aus dem Landkreis waren mit mehr als 200 Kräften im Einsatz. Der wurde dadurch erschwert, dass schwere Fahrzeuge die Moorwege nicht befahren konnten.

Das Gelände war laut Feuerwehr schlecht zugänglich und unübersichtlich. Deshalb war zunächst unklar, wo genau es brannte. Ein Feuerwehrflugzeug aus Hannover und zahlreiche Drohnen lokalisierten den genauen Brandort. Einsatzkräfte mussten sich zu Fuß dorthin vorarbeiten. Stellenweise hätten sie Material wie Pumpen und Schläuche mehrere Hundert Meter schleppen müssen, hieß es. Um Löschwasser heranzuschaffen, wurden über mehrere Kilometer Länge Schläuche verlegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.06.2023 | 18:00 Uhr