Mit Skywalk und Rutsche: Harzturm in Torfhaus wird eröffnet

Stand: 01.11.2023 08:51 Uhr

Mit fast einem Jahr Verzögerung wird am Mittag im Oberharz eine neue Touristenattraktion eröffnet. Lieferengpässe hatten den Bau des Harzturms in Torfhaus (Landkreis Goslar) in die Länge gezogen.