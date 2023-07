Harzturm in Torfhaus: Eröffnung erneut verschoben Stand: 19.07.2023 13:46 Uhr Die Eröffnung des Harzturms in Torfhaus (Landkreis Goslar) verzögert sich weiter. Grund dafür ist offenbar das Wetter. Mit 65 Meter Höhe soll die Attraktion Deutschlands höchster Aussichtsturm werden.

Ursprünglich sollte der Harzturm bereits im vergangenen Dezember öffnen. Doch wegen Lieferengpässen und gestiegener Kosten musste der Termin verschoben werden. Zuletzt war die Eröffnung für Ende Juli beziehungsweise Anfang August angesetzt. Doch auch dieser Termin wird nicht eingehalten werden können.

Wetter bremst die Bauarbeiten aus

Grund dafür ist diesmal das Wetter in Torfhaus - mit etwa 800 Meter über Normalhöhennull die höchstgelegene Siedlung Niedersachsens. Die Arbeiten an dem Turm würden in der Höhe immer wieder von ungünstigen "Wind- und Wetterverhältnissen ausgebremst", teilte die Harzturm GmbH dem NDR in Niedersachsen am Mittwoch mit. Der Harzer Tourismusverband reagierte wenig überrascht auf die Nachricht. Es sei schade, dass sich der Start weiter verzögert, sagt Sprecherin Christin Wohlgemuth. Sie verwies auf die vielen anderen Attraktionen und sagte, man freue sich, wenn der Harzturm schließlich öffnet.

Zwei Panoramaplattformen und eine 110 Meter lange Rutsche

Mit 65 Meter Höhe soll der Harzturm einmal Deutschlands höchster Aussichtsturm werden - mit zwei Panoramaplattformen, einem Glaspodest und einer 110 Meter langen Rutsche. Zwei Treppen sollen nach oben führen sowie ein Fahrstuhl, der Gäste auch mit Rollstuhl zu den beiden Aussichtsplattformen bringt.

