Minister Falko Mohrs: Rote Socken und reichlich Baustellen Stand: 02.02.2023 10:29 Uhr Seine politische Karriere beginnt Falko Mohrs (SPD) im Stadtrat von Wolfsburg, dann vertritt er die Interessen der Region im Bundestag. Im Landeskabinett von Ministerpräsident Weil hat er große Aufgaben. Ein Porträt.

von David Römhild

Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur ist Hobby-Imker. Und besitzt mehrere Bienenvölker. Die Lage der Bienenstöcke auf einer Lichtung am Wolfsburger Stadtwald sei ideal, erklärt Falko Mohrs: Zur Sonne ausgerichtet und schwer einzusehen vom nahe gelegen Spazierweg aus. Den gewonnenen Honig verschenke er gerne an Freunde und Familie, erzählt Mohrs. Und gibt zu, sich selbst nicht mehr so häufig darum kümmern zu können. Das übernimmt nun der Lebenspartner des Ministers. Gemeinsame Zeit gäbe es nur spät abends und am Wochenende. Denn Falko Mohrs hat alle Hände voll zu tun.

Demo zur Begrüßung: Kulturschaffende fordern Unterstützung

Wie dringend manche Themen sind, erfährt Mohrs wohl nicht erst, als ihn Kulturschaffende im November mit einer Demonstration im Amt begrüßen. Und lautstark vor dem Ministerium fordern, er solle die Großbaustelle Kultur umfassend angehen. Nach schwierigen Spielzeiten mit leeren Rängen während der Pandemie hoffen die Demonstranten auf die Unterstützung des Sozialdemokraten - bei Tarifsteigerungen, Energiekosten und der überfälligen Sanierung vieler Häuser.

Größtes Bauprojekt des Landes: Uni-Kliniken in Hannover

Nicht nur die Kultur verlangt Geld. In Krisenzeiten, in denen sich Kabinettskolleginnen und -kollegen langsam von Wahlversprechen verabschieden, tritt Mohrs die Flucht nach vorn an: Seine wohl größte Baustelle ist das größte und laut Ministerium auch ambitionierteste Bauprojekt des Landes: der Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Dafür und für die zweite große Uni-Klinik Niedersachsens in Göttingen hat das Land ein Sondervermögen von 2,1 Milliarden Euro eingerichtet. Ein Meilenstein sei das gewesen, betont Falko Mohrs. Nach Abschluss der Bauentwicklungsplanung gäbe es nun einen belastbaren Zeitplan für die MHH.

Mohrs zu MHH: "Großen Überraschungen kommen erst auf der Strecke"

Man stehe aber erst am Anfang, betont Mohrs. Jeder Bauherr wisse: "Die großen Überraschungen kommen erst auf der Strecke." Fest steht bereits jetzt, der Neubau wird deutlich teurer als geplant, und verzögert sich um mehrere Jahre. Eine Wahrheit, die Mohrs proaktiv verkündet, sie gehört schließlich auch zum Erbe seiner Vorgänger.

Politische Anfänge macht Sozialdemokrat in Wolfsburg

Die steile politische Karriere des heute 38-Jährigen beginnt in seiner Heimatstadt Wolfsburg. Hier sitzt Falko Mohrs für die SPD im Stadtrat. Zeitgleich ist sein Vater, Klaus Mohrs, ebenfalls SPD, Oberbürgermeister der Stadt. Ein Verhältnis, das beide auch politisch geprägt hat. Es sei so, dass sie "vieles ähnlich einschätzen", sagt Klaus Mohrs 2016 darüber. Er empfände es als spannend, zu sehen wie sein Nachwuchs "das angeht".

Fünf Jahre im Bundestag - dann zurück nach Niedersachsen

Der Sohn geht es so erfolgreich an, dass er den Vater sozusagen übertrifft: Auf den Stadtrat folgt der Bundestag. Fünf Jahre lang, von 2017 bis 2022, vertritt Falko Mohrs seinen Wahlkreis in Berlin. Ist stellvertretender wirtschafts- und digitalpolitischer Sprecher. Bei den Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 redet er für die SPD mit, darauf folgt der Ruf nach Hannover.

Private Einblicke, Vielfalt und Toleranz

Nicht nur als Minister für Wissenschaft- und Kultur wirkt Falko Mohrs eher lösungs- als problemorientiert. Vielleicht liegt das daran, dass er mal Pfadfinder war. Private Einblicke gewährt er gern, er habe Verständnis für die Neugier auf den Menschen hinter dem Amt. Als schwuler Politiker will sich er sich auch für Vielfalt und Toleranz einsetzen. Er erlebe viel Normalität. Wolle aber trotzdem darauf hinweisen, dass es für andere Menschen auch 2023 noch nicht so normal sei. "Wenn man da vielleicht auch mit einem klaren Selbstbewusstsein Vorbild sein kann, hilft das hoffentlich auch anderen", so der Hobby-Sportler und Espresso-Liebhaber. Dinge zu gestalten und verändern zu können, sei für ihn der Grund gewesen, die Politik zum Beruf zu machen. Dass er das kann, muss Falko Mohrs jetzt beweisen.

