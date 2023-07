Messerangriff in Hannover-Vahrenheide: 47-Jähriger in U-Haft Stand: 03.07.2023 08:31 Uhr Nach einer Messerattacke in Hannover-Vahrenheide ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Der 47-Jährige soll in der Nacht zu Samstag einen Mann lebensgefährlich verletzt haben.

Der Zustand des Opfers gilt als kritisch: Der 26-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr, hieß es am Montagmorgen. Nach Polizeiangaben war es zu der Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Fliegerstraße gekommen. Beteiligt daran waren zwei Männer und eine Frau. Dabei wurde ein 26-Jähriger aus Hannover durch mehrere Messerstiche verletzt. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der mutmaßliche Täter. Die Polizei entdeckte den 47-Jährigen aber später in der Nähe und nahm ihn vorläufig fest. Die 34-jährige Frau wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Messerattacke: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Zu den Motiven und dem Ablauf des Streits konnten die Beamten keine Angaben machen. Unklar ist auch, in welchem Verhältnis die drei Beteiligten zueinander stehen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

