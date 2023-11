"Mein Einsatz": NDR startet Feuerwehr-Podcast Stand: 09.11.2023 06:00 Uhr Packend, nah dran, echt - das ist der neue Podcast von NDR Niedersachsen und der "Walsroder Zeitung". "Mein Einsatz“ stellt die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in den Mittelpunkt.

Der Podcast richtet sich an alle, die selbst löschen oder die wahre Action-Geschichten lieben. Ein Unfall auf der Landstraße - mehrere Jugendliche sind eingeklemmt. Ein Einfamilienhaus steht in Flammen und die Feuerwehr muss die bewusstlosen Bewohner retten. Oder ein Seniorenheim brennt und dutzende alte Menschen sind in Gefahr. Einsätze wie diese ereignen sich täglich. Im neuen Podcast "Mein Einsatz" berichten die Ehrenamtlichen ab sofort über ihre Erfahrungen. Alle zwei Wochen schildern Feuerwehrleute reale Einsätze, die sie geprägt oder besonders gefordert haben.

Podcast-Gastgeberin ist selbst in der Feuerwehr

Die Bandbreite ist groß: Vom Feuer über Großschadenslagen bis hin zur Tierrettung ist alles dabei. Gastgeber des neuen Podcast sind Torben Hildebrandt und Märit Heuer. Hildebrandt ist Reporter und Redakteur beim NDR in Hannover und in der Jugendfeuerwehr groß geworden. Heuer ist Redakteurin bei der "Walsroder Zeitung" und selbst in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. "Wir finden, so ein Podcast hat gefehlt. Die Hörerinnen und Hörer erfahren Einsatzgeschichten aus erster Hand, journalistisch begleitet", sagt Hildebrandt.

Wer zahlt für die Katze auf dem Baum?

In jeder Folge blicken Heuer und Hildebrandt gemeinsam mit dem Gast auch hinter die Kulissen der Feuerwehren, abseits vom Einsatzgeschehen. Wer hilft den Helfern, wenn es ihnen nicht gut geht? Warum ist die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren ein Dauerthema? Wie kann ich Mitglied werden? Und wer zahlt eigentlich, wenn die Katze vom Baum gerettet werden muss? "Wir wollen im Podcast mehr erzählen als nur Blaulicht-Stories. Feuerwehr ist so viel mehr als nur Löschen", erläutert Podcast-Gastgeberin Heuer. Die 31-Jährige ist Mitglied in der Ortsfeuerwehr Tewel im Heidekreis.

Zwei Folgen bereits online

"Mein Einsatz - der NDR-Feuerwehrpodcast" startet heute mit den ersten beiden Folgen in der ARD Audiothek.



Folge 1: Bei einem Gebäudebrand in Südbrookmerland spielen sich dramatische Szenen ab. Da die Rettungswagen erst spät vor Ort sind, muss die Freiwillige Feuerwehr die Bewohner eines Einfamilienhauses reanimieren. Als Gast ist Manuel Goldenstein vom Feuerwehrverband Ostfriesland im Studio.

