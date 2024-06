Gemeinsame Erklärung: Bischof und Pfarrer legen Streit bei Stand: 02.06.2024 13:27 Uhr Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, ist im Streit mit dem Wolfenbütteler Pfarrer Matthias Eggers zurückgerudert. Er nehme seine Bitte nach Rücktritt zurück. Stattdessen ist ein gemeinsamer Gottesdienst geplant.

So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bischof Wilmer und Pfarrer Eggers, die am Samstag veröffentlicht wurde. Beide hätten in einem dreistündigen Gespräch "ehrlich und konstruktiv bestehende Differenzen angesprochen und Wege zur Deeskalation gesucht". Sie hätten ihre Positionen, Sorgen und Ziele offen ausgetauscht. "Es wurde deutlich, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen, nämlich die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt konsequent voranzutreiben und das Vertrauen der Gemeinde in Wolfenbüttel in diese Arbeit wiederherzustellen", schrieben sie. Als Zeichen wollen Wilmer und Eggers am 9. Juni gemeinsam in Wolfenbüttel den Sonntagsgottesdienst feiern. Zudem seien weitere Gespräche vereinbart.

Videos 1 Min Bischof Wilmer auf Deeskalationkurs im Konflikt mit Pfarrer Eggers Eggers hatte die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche kritisiert. Daraufhin legte Wilmer ihm den Rücktritt nahe. (29.05.2024) 1 Min

Kritik an Umgang von Bischof mit sexuellem Missbrauch

In einem Interview mit der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung" vom 17. Mai hatte Pfarrer Eggers dem Bistum und Bischof Wilmer insgesamt mangelnden Aufklärungswillen in Missbrauchsfällen vorgeworfen. Das Bistum hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. In einem Personalgespräch am 23. Mai hatte Wilmer Eggers aufgefordert, freiwillig vom Amt des Pfarrers zurückzutreten. Daraufhin hatten sich viele Wolfenbütteler mit Eggers solidarisiert.

Konflikt beruht auf Kritik an Weihbischof Bongartz

Den Grund für den Konflikt mit Pfarrer Eggers sieht der Bischof der Stellungnahme zufolge nicht in dem Zeitungsinterview, sondern in der kritischen Haltung des Pfarrers gegenüber Weihbischof Heinz-Günter Bongartz. Pfarrer Eggers hatte demnach gefordert, dass Bongartz nicht zur Firmung nach Wolfenbüttel kommen soll. Damit habe er den Weihbischof an der Ausübung einer vom Bischof aufgetragenen Aufgabe behindert, sagte Wilmer. "Das geht nicht, zumal Pfarrer Eggers keine Belege für seine Anschuldigungen vorgebracht hat", so der Bischof. Eggers wirft Bongartz vor, den nun verstorbenen Pfarrer Georg M. als Ruhestandspastor ab 2009 in der Wolfenbütteler Gemeinde geduldet zu haben, obwohl Vorwürfe des vielfachen sexuellen Kindesmissbrauchs gegen diesen bekannt gewesen seien.

Weihbischof Bongartz lehnt Rücktritt ab

Weihbischof Bongartz steht seit Jahren im Zusammenhang mit der Aufarbeitung früherer Missbrauchsfälle in der Kritik. Die Betroffeneninitiative Hildesheim hatte daher vor zwei Jahren seinen Rücktritt gefordert. Bongartz lehnte diesen jedoch ab und wies die Vorwürfe zurück. "Um zu deeskalieren, habe ich entschieden, dass nicht Weihbischof Bongartz nach Wolfenbüttel kommt", sagte Bischof Wilmer am Mittwoch. Stattdessen werde ein anderer Geistlicher diese Aufgabe übernehmen und zur Firmung kommen.

