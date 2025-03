Mehr als 20 Grad: Frühlingswetter in Niedersachsen Stand: 21.03.2025 09:20 Uhr Am Donnerstag hat der kalendarische Frühling begonnen und es wird wärmer in Niedersachsen. Heute steigen die Temperaturen teils auf bis zu 21 Grad. Am Wochenende wird es kühler, bleibt aber mild.

Im Laufe des heutigen Tages sollen Temperaturen von 19 bis 21 Grad erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Deutlich kühler bleibt es auf den Inseln: Hier werden Temperaturen um die 14 Grad und teils frischer Wind erwartet. Dem Wetterdienst zufolge bleibt es heute überall sonnig.

Ab Samstag ziehen Wolken auf

In der Nacht auf Samstag kühlt es laut DWD auf 2 bis 7 Grad ab. Tagsüber bleibe es zunächst sonnig, bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Später sollen dann von Südwesten Wolken aufziehen. Im Raum Göttingen kann es dem Wetterdienst zufolge am Abend ein paar Regentropfen geben - ansonsten bleibe es trocken. Am Sonntag ist es laut DWD meist wolkig - mit etwas Sonne zwischendurch. Es bleibe mild mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Vor allem im Süden Niedersachsens sei Regen möglich.

