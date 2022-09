Mehr EU-Löschflugzeuge zur Bekämpfung von Waldbränden Stand: 14.09.2022 14:49 Uhr Der Brand am Brocken hat gezeigt: Die Ausstattung mit Löschflugzeugen und Löschhubschraubern ist auch in Niedersachsen nicht ausreichend. Jetzt hat die Europäische Union Abhilfe in Aussicht gestellt.

Angesichts der verheerenden Waldbrände in ganz Europa im Sommer hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Verdopplung von Brandbekämpfung aus der Luft angekündigt. "Die Europäische Union wird ihre Flotte um zehn leichte Löschflugzeuge und drei zusätzliche Hubschrauber erweitern", sagte sie bei ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg.

Europa will seine Kapazitäten deutlich ausweiten

Europa brauche mehr Kapazitäten, um auf die immer häufiger und intensiver hereinbrechenden Naturkatastrophen reagieren zu können. So seien in diesem Jahr etwa Löschflugzeuge aus Griechenland, Schweden und Italien nach Frankreich und Deutschland geschickt worden, um Waldbrände zu löschen. Diesen Sommer brannten in Deutschland viele Wälder, nicht nur im Harz, sondern beispielsweise auch in der Sächsischen Schweiz.

