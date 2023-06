Medizinischer Dienst Niedersachsen nach Cyberangriff wieder online Stand: 27.06.2023 08:47 Uhr Der Medizinische Dienst in Niedersachsen (MDN) ist nach einem Hackerangriff wieder erreichbar. Seit dem 9. Juni war unter anderem die Einstufung zu Pflegegraden bei Versicherten ausgesetzt.

Online-Verbindungen und telefonische Erreichbarkeit seien wieder hergestellt, teilte der MDN in einer Mitteilung von Montag mit. IT-Spezialisten hätten das System am vergangenen Wochenende "unter erweiterten Sicherheitsvorkehrungen" wieder ans Netz genommen. Zuvor hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Systeme und Anwendungen "ausführlichen Tests unterzogen", heißt es in der Mitteilung. Man arbeite eng mit Ermittlungsbehörden zusammen, um die Hintergründe des Cyberangriffs aufzuarbeiten.

MDN plant ausgefallene Gutachtertermine neu

Der Medizinische Dienst bittet zunächst um Geduld. "Wir bitten um Verständnis, dass sich die Abläufe erst in den nächsten Tagen wieder normalisieren werden", sagte MDN-Sprecher Jan-Hendrik Eickmeier. Es werde mit beschleunigten Verfahren daran gearbeitet, ausgefallene Gutachtertermine für die Pflegegrade aufzuholen, heißt es.

