Medizinischer Dienst Niedersachsen nach Cyberangriff weiter offline Stand: 16.06.2023 18:00 Uhr Der Medizinische Dienst Niedersachsen (MDN) ist nach einem Hackerangriff weiter nicht erreichbar. Der Gutachterdienst hat die Einstufungen zu Pflegegraden bis einschließlich 23. Juni ausgesetzt.

Bereits angekündigte Termine müssten entfallen, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung des MDN. Die Einstufung zu Pflegegraden bei Versicherten werde bis Ende kommender Woche ausgesetzt. Der MDN war am 9. Juni Opfer einer Cyberattacke geworden. Am vergangenen Montag hatte der Gutachterdienst mitgeteilt, dass die internen Sicherungssysteme den Angriff registriert und gestoppt hätten. Auf Daten sei bei der Cyberattacke nach jetzigem Stand nicht zugegriffen worden, teilte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen mit. Auch das Landeskriminalamt sei informiert worden, so der MDN-Sprecher.

Hackerangriff: Medizinischer Dienst nicht erreichbar

Der Medizinische Dienst erstellt beispielsweise Pflegegutachten und prüft Pflegegruppen, kontrolliert aber auch Pflegeheime und Krankenhäuser. Seit dem Cyberangriff finden keine Termine mit Gutachtern statt. Lediglich die Website ist von dem Angriff nicht betroffen. Auf der Internetseite www.md-niedersachsen.de wird fortlaufend über den aktuellen Stand mit Hinweisen für Versicherte, Kranken- und Pflegekassen sowie Leistungserbringer informiert. Dort werden kurzfristig auch Telefonnummern zu Notfall-Hotlines veröffentlicht.

