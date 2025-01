Maul- und Klauenseuche: Schweine- und Rinderhalter in MV in Sorge Stand: 13.01.2025 16:52 Uhr Nachdem das Virus bei einer Wasserbüffelherde in Brandenburg nachgewiesen wurde, sind Schweine- und Rinderhaltern in Mecklenburg-Vorpommern in Aufregung. Der Grund: Einfuhrverbote für Fleisch aus Deutschland.

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg hat auch in Mecklenburg-Vorpommern Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das Virus wurde in einer Wasserbüffel-Herde im Landkreis Märkisch-Oderland nachgewiesen, was zu einem 48-stündigen Transportverbot für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen in Brandenburg führte. Diese Maßnahme betrifft auch Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern, da erste Einfuhrverbote für Fleisch aus Deutschland durch andere Länder verhängt wurden.

Ursprung in Brandenburg unklar

Die Maul- und Klauenseuche, die seit 1988 nicht mehr in Deutschland aufgetreten ist, wurde für das Friedrich-Löffler-Institut als auch für die zuständigen Behörden überraschend festgestellt. Der Ursprung des Virus im betroffenen Betrieb in Brandenburg ist bisher ungeklärt. Die Krankheit betrifft insbesondere Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, ist jedoch für Menschen ungefährlich.

Weitere Informationen Wie gefährlich ist die Maul- und Klauenseuche? - Fragen und Antworten Welche Folgen hat der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg? Ist das Virus auch für Menschen eine Gefahr? Ein FAQ gibt Antworten. mehr

Exportverbot verstärkt wirtschaftlichen Druck

Für die Schweineproduzenten in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet der Ausbruch zusätzlicher Belastungen. Aufgrund der Einfuhrverbote für deutsches Schweinefleisch können Landwirte ihre Produkte nicht mehr in Nicht-EU-Länder exportieren, was den wirtschaftlichen Druck auf die Branche verstärkt. Bauernpräsident Karsten Trunk äußerte auf einer Pressekonferenz, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Seuchenausbruchs noch nicht vollständig absehbar seien. Zudem litten viele Landwirte ohnehin schon unter dem Preisverfall und den gestiegenen Kosten durch zusätzliche Tierschutzauflagen. Einige Betriebe hatten bereits die Tierhaltung aufgegeben.

Verstärktes Vorgehen um Ursache zu finden

Die Ausbreitung der Seuche soll durch gezielte Maßnahmen der Behörden eingedämmt werden. In diesem Zusammenhang wurde von den zuständigen Stellen ein verstärktes Vorgehen gefordert, um die Ursache des Ausbruchs schnell zu identifizieren und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Auf der Agrarmesse Grüne Woche, die am Freitag in Berlin beginnt, wurde entschieden, keine gefährdete Nutztiere auszustellen, um potenzielle Ansteckungen zu vermeiden.

Weitere Informationen Maul- und Klauenseuche in Brandenburg ausgebrochen Drei Wasserbüffel sind im Nachbarland von Mecklenburg-Vorpommern an der hochansteckenden Krankheit verendet. mehr

Präventivimpfung nicht zulässig

Laut der Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts, Prof. Dr. Christa Kühn, könnte ein Impfstoff gegen das Virus innerhalb von sechs Tagen in einer Menge von bis zu drei Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Eine Präventivimpfung ist jedoch nicht zulässig und könnte nur der Eindämmung der Ausbreitung dienen.

Weitere Informationen Maul- und Klauenseuche: Schwarz mahnt Tierhalter zur Vorsicht In Deutschland ist die Viruserkrankung erstmals seit 1988 wieder aufgetreten. Schleswig-Holsteins Agrarminister fordert, sehr wachsam zu sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.01.2025 | 17:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft