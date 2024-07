Stand: 18.07.2024 08:50 Uhr Afrikanische Schweinepest: Land appelliert an Reisende

Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium sieht zurzeit die Gefahr, das sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) aufgrund der aktuellen Reisezeit erneut ausbreiten könnte. Es appelliert deshalb an Reisende, zum Beispiel bei der Rast an Autobahnparkplätzen keine Lebensmittel in die Natur zu werfen. Die Seuche könne selbst durch kleine Mengen virushaltiger Lebensmittel auf Wildschweine übertragen werden. Reisende sollten weder unverpacktes frisches Schweinefleisch noch unverpackte Schweinefleischerzeugnisse wie Wurst oder Schinken aus ASP-betroffenen Regionen mitnehmen, heißt es weiter. Spaziergänger sind aufgefordert, verendete Wildschweine dem Veterinäramt zu melden. Beim letzten großen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vor zwei Jahren im Emsland mussten 200.000 Hausschweine getötet werden.

Weitere Informationen Tierseuchen: Wie leben mit Vogelgrippe, ASP und Co.? Wenn Tierseuchen ausbrechen, sind sie oft ein Desaster. Die Viren werden immer anpassungsfähiger. (18.04.24) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere