Lingen: Atomgegner fordern Stopp von russischem Uran-Transport Stand: 07.09.2022 14:55 Uhr Umweltorganisationen aus mehreren Ländern fordern, einen Uran-Transport aus Russland nach Lingen zu stoppen. Die dortige Brennelementefabrik beliefert Atomkraftwerke in mehreren europäischen Ländern.

Den Organisationen zufolge ist das Uran auf dem Weg ins Emsland. Momentan befinde sich das angereicherte Uran-Hexafluorid auf dem für solche Transporte bekannten Schiff "Mikhail Dudin". Es sei auf dem Weg vom russischen St. Petersburg nach Rotterdam in den Niederlanden, hieß es.

Kritik an Bundesregierung wegen Urantransport

Von Rotterdam aus solle das Uran mit einer niederländischen Spedition nach Lingen gebracht werden, so die Atomkraftgegner. Die dortige Brennelementefabrik beliefert Kraftwerke in mehreren europäischen Ländern. Die Anlage ist vom deutschen Atomausstieg ausgenommen. Alexander Vent vom Bündnis "Atomkraftgegner im Emsland" kritisierte nicht nur den Transport, sondern auch die Ampel-Koalition in Berlin. "Unsere Bundesregierung arbeitet angeblich an der Energie-Unabhängigkeit von Russland und predigt harte Sanktionen." Es passiere jedoch genau das Gegenteil.

Atomkraftgegner: "Uran bringt Geld in Putins Kriegskasse"

In Russland angereichertes Uran, das nach Deutschland gebracht wird, spüle Putins Staatskonzern "Rosatom" weiter Geld in die Kriegskasse, so Vent. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sei für diese Transportgenehmigung zuständig. Sie müsse die Genehmigung für den laufenden Transport - etwa für den Nord-Ostsee-Kanal - widerrufen und die Rückfahrt des Schiffes in die Wege leiten. Vladimir Sliviak von der russischen Umwelt-Organisation "Ecodefense" und Träger des alternativen Nobelpreises sagte, "Rosatom" betreibe weltweit Uranminen. Der russische Atomkonzern sei bei allen Verarbeitungsschritten wie der Konversion und Anreicherung von Uran bei etwa einem Viertel des EU-Bedarfes eingebunden. Auch am Krieg gegen die Ukraine sei "Rosatom" mit der Besetzung von Atomkraftwerken beteiligt.

