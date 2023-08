Leichenfund in Spelle: Polizei fasst Tatverdächtigen in Bayern Stand: 07.08.2023 15:54 Uhr Nach dem Fund einer Leiche in Spelle (Landkreis Emsland) hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Bayern gefasst. Der Mann wurde an einer Autobahnraststätte an der A3 bei Würzburg festgenommen.

Zu der Festnahme kam es bereits am 1. August, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag mitteilte. Der 33-Jährige sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der Tatverdächtige hatte das spätere Opfer laut den Beamten in dessen Unterkunft in Spelle besucht. Dort soll es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sein. Worum es dabei ging, ermittelt die Polizei derzeit noch.

35-Jähriger starb an äußerlichen Verletzungen

Eine Spaziergängerin hatte die Leiche des 35-Jährigen am Sonntag vor zwei Wochen in einem Gebüsch im Pastor-Batsche-Weg in Spelle tot aufgefunden. Der Mann starb an seinen äußerlichen Verletzungen, wie die Obduktion ergab. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.

