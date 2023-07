Nach Leichenfund in Spelle: Obduktion bestätigt Tötung von Mann

Stand: 25.07.2023 07:11 Uhr

Der 35-jährige Mann, der am Sonntag im Pastor-Batsche-Weg in Spelle tot aufgefunden wurde, ist an seinen äußerlichen Verletzungen gestorben. Das hat die Obduktion ergeben.