Lastenrad-Förderung: Topf für dieses Jahr ist leer

Stand: 21.07.2022 10:53 Uhr

Lastenfahrräder werden in diesem Jahr in Niedersachsen nicht weiter gefördert. Wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Haushaltsmittel nimmt die landeseigene NBank keine Anträge mehr an.