Landtagswahl 2022: CDU beginnt mit Arbeit am Wahlprogramm Stand: 27.11.2021 17:02 Uhr Die CDU hat damit begonnen, ihr Programm für die Landtagswahl im Herbst 2022 zu erarbeiten. SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hat schon erklärt, er wolle möglichst keine große Koalition mehr.

Bei dem CDU-Programmkongress am Sonnabend waren rund 260 Parteimitglieder dabei, ein Teil von ihnen vor Ort in Celle, die anderen waren online zugeschaltet. Es ging darum, erste Ideen zu sammeln. Der Vorsitzende der CDU Niedersachsen und voraussichtliche Spitzenkandidat Bernd Althusmann machte klar: Sein Ziel bei der Landtagswahl 2022 ist ein Sieg der CDU in Niedersachsen. Die Union werde gebraucht als Partei der Mitte, um das Land zusammenzuhalten, so Althusmann.

SPD setzt auf Koalition mit den Grünen

Für die SPD wird im nächsten Jahr der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil erneut antreten. Der Sozialdemokrat hat schon erklärt, dass er die große Koalition mit der CDU möglichst beenden möchte - um wieder mit den Grünen zu regieren. Bei der Landtagswahl 2017 war die CDU mit 33,6 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft geworden. Die SPD gewann mit 36,9 Prozent.

