Land will kolonialistische Stereotype aus Schulbüchern verbannen Stand: 12.05.2023 09:00 Uhr Die rot-grüne Landesregierung will die Lehrpläne in Niedersachsen in Bezug auf Kolonial-Geschichte reformieren. Die Auswirkung von Ausbeutung und Rassismus sei in betroffenen Ländern bis heute spürbar.

"Es muss Verantwortung übernommen werden für die Gräueltaten des Kolonialismus", sagte Lena Nzume (Grüne). "Überall finden sich Spuren und kolonial-rassistische Aussagen und Andeutungen, so auch in Schulbüchern und Lernmaterialien", sagte die Lena Nzume weiter. Das will die niedersächsische Landesregierung ändern. Bei der Reform gehe es darum "das öffentliche Bewusstsein für die deutsche Kolonialgeschichte zu schärfen".

Lehrkräfte seien nicht gut genug ausgebildet

Auch die Ausbildung der Lehrkräfte soll dahingehend verbessert werden. "Lehrkräfte sind nicht ausreichend darin ausgebildet, sich kritisch mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen", sagt die Grünen-Politikerin. "Rassismuskritische Perspektiven" seien nicht Teil ihrer Ausbildung. Ein SPD-Sprecher bestätigte die Pläne, auch die Lehrkräfte-Ausbildung zu reformieren. "Die Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag verpflichtet, die kritische Auseinandersetzung mit der europäischen Kolonialgeschichte zu fördern", so der Sprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Neuzeit Schule