Krieg in Israel: Betroffenheit und Entsetzen in Niedersachsen Stand: 09.10.2023 13:25 Uhr Nach den massiven Angriffen der Hamas auf Israel haben Politiker in Niedersachsen ihre Solidarität bekundet. Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft verurteilte die Angriffe beider Seiten.

Michael Fürst, der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, ist bestürzt über den Angriff der islamistischen Hamas. Er habe sich Gräueltaten in einem solchen Ausmaß nicht vorstellen können, sagte er am Montag. "Es geht dabei um schlichten Terrorismus, nicht um die Freiheit für Palästinenser." Fürst steht eigenen Angaben zufolge weiterhin im engen Austausch mit Yazid Shammout, dem Vorsitzenden der palästinensischen Gemeinde Hannover. Beide engagieren sich gemeinsam für einen Dialog zwischen Jüdinnen und Juden sowie Palästinenserinnen und Palästinensern in Niedersachsen.

Musharbash: Mitgefühl für Angehörigen der vielen Toten

Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft mit Sitz in Hilter bei Osnabrück verurteilte die Angriffe der Hamas auf Israel und zugleich die Gegenangriffe Israels auf den Gazastreifen "auf das Schärfste". Das Mitgefühl gelte "den Angehörigen der vielen Toten und den Verletzten auf beiden Seiten", sagte Nazih Musharbash, Präsident der Gesellschaft. "Beide Seiten haben es längst verdient, nebeneinander in Frieden zu leben", so Musharbash mit Blick auf die Stellungnahme des UN-Generalsekretariats, das nur in der Gründung eines eigenen palästinensischen Staates eine effektive Beruhigung der Lage sieht.

Antisemitismusbeauftragter: Mehr Zivilcourage zeigen

Gerhard Wegner, Niedersächsischer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens sprach am Sonntag von einer "fürchterlichen Situation." Das Existenzrecht Israels werde wieder einmal in Frage gestellt. "Wir sind jetzt zu jeder Solidarität gefordert und müssen alles tun, damit Israel aus diesem Konflikt wieder sicher hervorgehen kann", sagte Wegner im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen. Jeder einzelne müsse in seinem Umfeld noch mehr Zivilcourage zeigen. Denn die Lage könne zu mehr Antisemitismus führen, zu antisemitischen Sprüchen und Attacken. Dies habe sich schon einmal gezeigt, als es Konflikte im Westjordanland gab. Es gebe in Deutschland Gruppen, die sich über diesen Angriff der Hamas durchaus freuen würden.

Weil fordert Ende der Terrorangriffe auf Israel

Ministerpräsident Stephan Weil hat ein schnelles Ende der Gewalt gefordert. "Diese furchtbaren Terrorangriffe müssen schnell beendet werden, es darf auf beiden Seiten kein weiteres Blutvergießen mehr geben", teilte der SPD-Politiker am Sonntag mit. Er gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann doch zu einer friedlichen Lösung in Israel und Palästina kommen werde, auch wenn dies heute weiter entfernt scheine als in den letzten Jahren, so Weil weiter.

Lechner: Die israelische Flagge hissen

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner, hat die Angriffe auf Israel ebenfalls scharf verurteilt. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung durch die Hamas sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse gestoppt werden, teilte Lechner am Sonntag mit. Als Zeichen der Solidarität mit Israel hatte Lechner die Landesregierung aufgefordert, "an allen öffentlichen Gebäuden in Niedersachsen die israelische Flagge zu hissen". Am Montagvormittag ordnete die niedersächsische Staatskanzlei eine landesweite Beflaggung an. Nach Möglichkeit solle an öffentlichen Gebäuden auch die israelische Flagge gehisst werden, hieß es.

OB Kornblum: "Stehen an der Seite unserer Freunde"

Braunschweigs Oberbürgermeister (OB) Thorsten Kornblum (SPD) bekundete in einem Brief an seinen Amtskollegen Ido Grinblum in der Partnerstadt Kiryat Tivon (Israel) ebenfalls seine Solidarität mit den von den Angriffen betroffenen Menschen. "Seien Sie versichert, dass wir in dieser schwierigen Zeit an der Seite unserer Freunde stehen", schrieb Kornblum in dem Brief. "Die Bürgerinnen und Bürger Braunschweigs und ich persönlich sind in Gedanken mit Ihnen und den Freunden in unserer Partnerstadt verbunden in der Hoffnung, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert und die Gewalt bald ein Ende findet", schrieb Kornblum weiter.

Meister: "Existenzrecht Israels mit allen Kräften verteidigen"

Der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat seine Teilnahme an einer Solidaritäts-Veranstaltung am Montag in Hannover angekündigt. "Der brutale Angriff der Hamas und der mit ihr verbündeten Gruppierungen auf Israel ist menschenverachtend und in keiner Weise zu rechtfertigen", schrieb Meister auf seiner Homepage. Die evangelische Kirche stehe an der Seite Israels, "dessen Existenzrecht mit allen Kräften verteidigt werden muss".

Sicherheit von jüdischen Einrichtungen soll erhöht werden

Derweil sollen bundesweit jüdische Einrichtungen stärker geschützt werden. Darauf haben sich die Polizeipräsidentinnen und -präsidenten von Bund und Ländern geeinigt. Aus dem niedersächsischen Innenministerium hieß es, das Schutzniveau sei bereits hoch. Nichtsdestotrotz soll die Sicherheit etwa durch eine verstärkte Polizeipräsenz noch einmal erhöht werden. Auch wenn momentan nicht von einem konkreten Anlass ausgegangen werde, gebe es eine abstrakte Bedrohungslage, sagte ein Ministeriumssprecher dem NDR Niedersachsen. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) schrieb am Sonntag auf X, ehemals Twitter, dass die Polizei in Niedersachsen "allerhöchst sensibilisiert und achtsam" sei. Die Bilder aus Israel seien "entsetzlich", so die Ministerin.

