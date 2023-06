Krankenhausreform: Philippi befürchtet keine negativen Folgen Stand: 02.06.2023 09:12 Uhr Niedersachsen Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) will heute in Hannover mit Branchenvertretern über die geplante Krankenhausreform des Bundes sprechen. Für das Land werde sich nicht viel ändern.

Mit der geplanten Krankenhausreform des Bundes sollen die Kliniken zukunftsfest aufgestellt werden. Gesundheitsminister Andreas Philippi geht davon aus, dass sich dadurch für Niedersachsen nur wenig ändern wird. Das niedersächsische Krankenhausgesetz sei schon entsprechend angepasst und habe die Grundstruktur der Reform bereits vorweggenommen. Auch wenn die Krankenhäuser zukünftig danach eingeteilt werden, welche Leistungen sie anbieten – jede Klinik in Niedersachsen werde immer Notfälle versorgen können, so der Minister. "Es wird immer eine internistische und eine chirguische Station sowie eine Geburtshilfe geben", sagte Philippi dem NDR in Niedersachsen. Die geplante Reform hält er für notwendig. Nur so könne grundsätzlich der Standard bei der medizinischen Versorgung in den Kliniken gehalten werden und dieser gleichzeitig bezahlbar bleiben.

Krankenhausrefom soll Anfang 2024 an den Start gehen

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausform sieht Einstufungen im Kliniknetz vor, die von der wohnortnahen Grundversorgung über die Regelversorgung bis zur Maximalversorgung in Universitätskliniken reichen. Das Bundesgesundheitsministerium möchte zudem einheitliche Qualitätskriterien einführen, damit Kliniken bestimmte Leistungen erbringen können. Gleichzeitig sollen die oft kritisierten Fallpauschalen in vielen Bereichen abgeschafft werden. Stattdessen ist angedacht, den Kliniken pauschal sogenannte Vorhaltekosten zu erstatten. Lauterbach zeigte sich nach Beratungen am Donnerstag optimistisch, über den Sommer einen Gesetzentwurf hinzubekommen, damit die Reform zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft gehen könne.

