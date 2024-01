Jetzt live - Weil zur Hochwasserlage in Niedersachsen Stand: 03.01.2024 10:42 Uhr Dauerregen verschärft die Hochwasser-Situation in Niedersachsen. Ministerpräsident Stephan Weil informiert über die aktuelle Lage. NDR.de überträgt live. Alle wichtigen Meldungen im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Jetzt live: Weil informiert über aktuelle Hochwasserlage

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) informiert über die aktuelle Hochwasserlage. Mit dabei sind auch die Direktorin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Anne Rickmeyer, sowie der Landesbranddirektor Dieter Rohrberg. NDR.de überträgt live.

Gemeindebund fordert Hilfe für Kommunen bei Hochwasserschäden

Bei Hochwasser trägt in der Regel der betroffene Landkreis die Kosten für die akute Nothilfe vor Ort. Im Nachhinein übernehmen häufig Nothilfe-Fonds des Landes die Kosten der Gemeinden. Die Kommunen bräuchten dringend solche Hilfe, sagt Marco Trips vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund.

Straßen in Niedersachsen wegen Hochwassers gesperrt

Weiterhin sind Bundes-, Land-, und Kreisstraßen teilweise überflutet und deswegen gesperrt. Die Feuerwehr warnt davor, die gesperrten Bereiche zu durchqueren. Ein Überblick über betroffene Straßen:

Das Veterinäramt der Stadt Oldenburg hat landwirtschaftliche Betriebe in den vom Hochwasser bedrohten Gebieten aufgerufen, Maßnahmen zur Evakuierung ihrer Tiere zu treffen. Konkret betroffen seien bisher vier Höfe mit Pferden, Schafen und Hühnern, hieß es. Wenn das Wasser auf die Höfe komme, sollten die Tiere aus Tierwohlgründen in Sicherheit seien. Laut Stadtsprecher Frank Hinrichs haben die betroffenen Höfe bereits reagiert. Pferde und Schafe seien in auswärtige Ställe gebracht worden, die Hühner in die erste Etage eines Gebäudes. Umliegende Höfe hätten angeboten, Tiere aufzunehmen. Auch die Landeslehrstätte Vechta vom Pferdesportverband Weser-Ems habe ihre Hilfe angeboten und könnte vor allem Pferde aufnehmen.

Keller vollgelaufen: Feuerwehr im Landkreis Verden kann nicht immer helfen

Wenn aufgrund des Hochwassers Keller volllaufen, können Feuerwehr und THW nicht in allen Fällen helfen. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Verden funktionieren die Pumpen erst ab einem Wasserstand von 15 Zentimetern. Technisch bedingt könnten Keller zudem nicht vollständig trockengelegt werden. Sollte es dagegen zu Absackungen an Straßen oder Gebäuden kommen oder Risse sichtbar werden, die vor dem Hochwasser nicht da waren, seien Feuerwehr und THW die richtigen Ansprechpartner.

Nach einer Nacht mit heftigen Regenfällen liegen laut Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) weiterhin viele Pegelstände von niedersächsischen Flüssen bei der Meldestufe 3. Damit besteht die Gefahr von größeren Überschwemmungen. Betroffen sind Orte an der Weser, Aller und Leine sowie teilweise auch deren Nebenflüsse. Auch der Fluss Hase, ein rechter Nebenfluss der mittleren Ems im Landkreis Osnabrück, hat die Meldestufe 3 erreicht.

Mobiler Deich in Oldenburg wird fertiggestellt

Im Oldenburger Stadtteil Bümmerstede wird ein mobiler Deich aufgebaut, um die Anwohner vor dem Hochwasser zu schützen. "Das ist ein mobiles, schnelles Deichsystem, womit wir schnell viele Meter Land schützen können. Das ist relativ zügig aufgebaut", sagte Gerald Rösing vom Technischen Hilfswerk (THW) in Varel. Im Laufe des Tages soll das rund 450 Meter lange Hochwasser-Schutzsystem fertiggestellt werden. Es besteht aus etwa 130 Behältern aus Fiberglas, die mit Wasser gefüllt werden und zu einem Ring aufgebaut werden.

Hochwasser-Update: Kurzüberblick - der Stand am Morgen

Im Nordwesten hat der Sturm einige Bäume umknicken lassen, jedoch offenbar nicht an den Deichen. Größeres Problem ist der Dauerregen, in der Nacht wurden an mehreren Orten Wohngebiete überschwemmt. Die Flusspegel steigen weiter an. Besonders der Oberlauf der Weser sowie Hase und Hunte könnten höhere Wasserstände erreichen als an den Feiertagen.

Die Stadt Oldenburg gibt erneut Sandsäcke an Haushalte in besonders gefährdeten Straßen aus. Von 17 bis 19 Uhr können Anwohner heute am südlichen Parkplatz des Friedhofs an der Sandkruger Straße jeweils bis zu 15 Sandsäcke abholen. Damit sollen beispielsweise Kellerzugänge und Türen abgedichtet werden können. An der Ausgabestelle werden die Anwohner gebeten, sich auszuweisen. An Haushalte in folgenden Straßen werden Sandsäcke ausgegeben:

Achterdiek

Sandkruger Straße (rechte Seite stadtauswärts / gerade Hausnummern)

Sielweg

Dorfweg

Denkmalsweg

Brokforster Weg

Westerholtsweg (stadtauswärts rechtsseitig der Sandkruger Straße)

Röverskamp

Helfer aus Frankreich in Celle eingetroffen

Auch international wird Niedersachsen in der Hochwasserlage unterstützt: In der Nacht sind erste Einsatzkräfte des französischen Zivilschutzes in Celle angekommen. Sie liefern ein insgesamt 1,2 Kilometer langes mobiles Deichsystem. Damit sollen instabile Deiche gesichert werden. Wo und ab wann das System in Niedersachsen verwendet wird, war zunächst noch unklar. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte die Hilfe aus Frankreich gestern angekündigt.

Überschwemmungen in Wohngebieten in Oldenburg und Wiefelstede

In der Nacht ist es in Wohngebieten in Oldenburg und in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) teilweise zu Überschwemmungen gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben Barrieren errichtet. Es wird erwartet, dass Pegelstände von Nebenarmen der Hunte weiter ansteigen. Der Wasserstand ist dort mitunter drei Meter höher als normal. Bis zum Abend sollen mehr als 20 Zentimeter dazu kommen.

Wind erschwert Lage - Bäume könnten Löcher in Deiche reißen

Das Wetter bleibt in Niedersachsen problematisch für die Hochwasserlage: Zusätzlich zum gestern eingesetzten Dauerregen hat in der Nacht der Wind aufgefrischt, stürmische Böen sind heute landesweit möglich. Die Sorge: Bäume könnten an den durchweichten Deichen entwurzeln und Löcher in die Deiche reißen. Unter anderem in Celle und Oldenburg waren in den vergangenen Tagen aus diesem Grund Bäume gefällt worden. Im Großraum Oldenburg hat der Wind laut Polizei bereits vereinzelt Bäume umgeknickt. Deiche waren davon am frühen Morgen nicht betroffen, wohl aber Straßen.

Andere Bundesländer helfen Niedersachsen mit Sandsäcken

Im Kampf gegen das Hochwasser greift Niedersachsen inzwischen auch auf Reserven von Sandsäcken aus anderen Bundesländern zurück. Laut Innenministerium wurden rund 1,5 Millionen Säcke geliefert. Für Nachschub haben unter anderem Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen gesorgt. Niedersachsen hat seit Beginn der Hochwasserlage die eigene Reserve von rund 1,9 Millionen eingelagerten Sandsäcken schon fast komplett abgerufen.

Wie entwickelt sich das Wetter in den nächsten Tagen?

Es regnet vorerst weiter - vor allem im Harz sollen ergiebige Niederschläge fallen. Danach wird es kälter. Frost steht an, was für die Hochwasser-Gebiete ungünstig sein könnte, berichtet Wetterexperte Frank Böttcher:

Hochwasserschäden im Haus: Wer übernimmt die Kosten?

Wo das Wasser ins Haus läuft, entstehen enorme Schäden. Was, wenn man nicht die richtige Versicherung hat? Für die vom Hochwasser betroffenen Menschen kann das eine existenzielle Frage sein.

Liveticker startet, guten Morgen!

In Niedersachsen herrscht weiter Hochwasser - und in den kommenden Tagen könnten die Pegelstände wieder steigen. Schon der Dienstag brachte weiteren Regen, heute wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch mehr regnen. Gestern Abend zeigten noch viele Pegel die höchste der drei Hochwassermeldestufen an.

Hochwasser in Niedersachsen: Bilder der vergangenen Tage

