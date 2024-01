Jetzt live: Forscher stellen Missbrauchs-Studie zu evangelischer Kirche vor Stand: 25.01.2024 12:24 Uhr In Hannover stellt ein unabhängiges Forscherteam die Ergebnisse einer landesweiten Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie vor.

Im Vorfeld der Präsentation an der Hochschule Hannover kam es zu einer kleinen Demonstration. Die unabhängige ForuM-Studie hat die evangelische Kirche 2020 in Auftrag gegeben - zehn Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchskandals. Es ist das erste Mal, dass sich ein unabhängiges Forscherteam mit dem Thema der sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche beschäftigt. Die Ergebnisse werden von Betroffenen, aber auch den evangelischen Landeskirchen und der Diakonie mit Spannung erwartet.

Studie nennt Kennzahlen zu sexualisierter Gewalt in der Kirche

Bei der Präsentation in der Hochschule Hannover sollen auch Kennzahlen genannt werden, die einen Eindruck vom Ausmaß der sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie geben. Die Studie hat die evangelische Kirche insgesamt 3,6 Millionen gekostet. In sechs Teilprojekten wurden unter anderem auch Betroffene sexualisierter Gewalt befragt, wie sie den Aufklärungswillen der Kirche erlebten.

