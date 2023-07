Stand: 03.07.2023 10:16 Uhr Evangelische Kita kündigt Erzieherin nach Kirchenaustritt

Eine Erzieherin einer evangelischen Kita in Buxtehude-Ottensen ist entlassen worden, nachdem sie aus der Kirche ausgetreten ist. Die Kirche begründet den Schritt damit, dass die Frau der evangelischen Kirche gegenüber nicht loyal gewesen sei. Daraufhin habe man der Frau im Mai fristlos gekündigt. Es sei im Arbeitsrecht der Kirche so vorgesehen, auch wenn das für Außenstehende schwer nachvollziehbar sei, sagte Buxtehudes Superintendent Martin Krarup. In der Kita wolle man christliche Inhalte vermitteln. Deswegen sei es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter diesen Inhalten stünden, betonte der Superintendent aus Buxtehude. Die Kirche sei hingegen in anderen Bereichen wie der Sucht- oder Schuldnerberatung nicht mehr so streng. Melanie Krause vom Kita-Fachkräfteverband spricht von einem beispiellosen Fall. Bei der Frau soll es sich um eine leitende Angestellte und bewährte Kraft gehandelt haben, heißt es von der Kirche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.07.2023 | 08:30 Uhr